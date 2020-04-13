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В Барановичах мужчина выпал с балкона девятого этажа и погиб

13 апреля 2020 11:06
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Новости Беларуси. В Барановичах мужчина выпал с балкона девятого этажа.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, происшествие случилось ночью 11 апреля. С балкона своей квартиры, расположенной на девятом этаже, выпал 53-летний мужчина. Он погиб.  

Мужчину обнаружили лежащим на земле соседи. Они вызвали милицию и скорую. Медики констатировали смерть местного жителя – он скончался на месте происшествия.  

По факту случившегося проводится проверка. Предварительно, смерть не носит криминальный характер. Назначена судебно-медицинская экспертиза.  

# Падение с высоты # происшествия # Дмитрий Иванюк

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