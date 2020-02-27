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В Островецком районе мужчина прочитал переписку жены в соцсети. Возбуждено уголовное дело

27 февраля 2020 09:27
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Новости Беларуси. В Островецком районе мужчина решил прочитать переписку жены и стал фигурантом уголовного дела.  

По информации МВД, происшествие случилось в январе. 42-летняя женщина пожаловалась на своего мужа в милицию. Мужчина получил пароль к ее аккаунту в социальной сети и прочитал ее переписку.   

В Островецком РОВД сообщили, что мужчина получил пароль незаконно, вошел от лица жены в аккаунт и прочитал переписку. Затем мужчина изменил ее учетные данные и поделился компрометирующими сообщениями с их общей знакомой.  

Мужчина рассказал, что решил совершить преступление из-за любопытства, чтобы узнать, не изменяет ли ему жена.  

По факту несанкционированного доступа к компьютерной информации возбуждено уголовное дело.  

Мужчина ранее не был судим, однако привлекался к административной ответственности за различные правонарушения.  

Осенью прошлого года в Ивацевичском районе подросток под видом девушки вымогал у собеседника деньги в соцсетях – здесь подробнее.  

# Интернет-мошенничество # происшествия

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