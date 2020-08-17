В Барановичах Chrysler врезался в грузовик, который стоял на обочине

Новости Беларуси. 16 августа около половины десятого вечера в Барановичах легковушка въехала в грузовик.
По сведениям МЧС Беларуси, авария произошла на улице Загородной. Прибывшие спасатели выяснили, что легковушка Chrysler Voyager врезалась в стоявший на обочине грузовик МАЗ.
В результате столкновения водителя иномарки зажало. Подразделения МЧС деблокировали пострадавшего, а затем передали его медикам. У мужчины травмы различной степени тяжести, он был доставлен в больницу.
В августе в Минске произошло массовое ДТП на кольцевой. В аварию попали четыре автомобиля – здесь подробности.