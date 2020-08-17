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В Барановичах Chrysler врезался в грузовик, который стоял на обочине

17 августа 2020 13:18
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Новости Беларуси. 16 августа около половины десятого вечера в Барановичах легковушка въехала в грузовик. 

По сведениям МЧС Беларуси, авария произошла на улице Загородной. Прибывшие спасатели выяснили, что легковушка Chrysler Voyager врезалась в стоявший на обочине грузовик МАЗ. 

В Барановичах Chrysler врезался в грузовик, который стоял на обочине -1

Фото: МЧС Беларуси 

В результате столкновения водителя иномарки зажало. Подразделения МЧС деблокировали пострадавшего, а затем передали его медикам. У мужчины травмы различной степени тяжести, он был доставлен в больницу. 

В Барановичах Chrysler врезался в грузовик, который стоял на обочине -4

Фото: МЧС Беларуси 

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# Авария в Брестской области # происшествия

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