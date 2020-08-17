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В Пинском районе при столкновении с автомобилем погиб мотоциклист

17 августа 2020 07:22
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Новости Беларуси. 15 августа около 10 утра в Пинском районе в аварии погиб мотоциклист.

Как сообщает МВД Беларуси, 30-летний пинчанин двигался на мотоцикле. При совершении обгона мотоцикл врезался в заднюю левую дверь Ford, водитель которого поворачивал налево.

В Пинском районе при столкновении с автомобилем погиб мотоциклист-1

Фото: МВД Беларуси 

В результате столкновения мотоциклист погиб. На заднем сиденье иномарки перевозились 3-летняя и 5-летняя девочки без детских удерживающих устройств. Младшая из них была госпитализирована.

Месяцем ранее в Брестском районе мотоцикл врезался в мусоровоз. Погибли два человека – подробности здесь.

# Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков # происшествия

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