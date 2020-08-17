В Пинском районе при столкновении с автомобилем погиб мотоциклист

Как сообщает МВД Беларуси, 30-летний пинчанин двигался на мотоцикле. При совершении обгона мотоцикл врезался в заднюю левую дверь Ford, водитель которого поворачивал налево.

Новости Беларуси. 15 августа около 10 утра в Пинском районе в аварии погиб мотоциклист.

В результате столкновения мотоциклист погиб. На заднем сиденье иномарки перевозились 3-летняя и 5-летняя девочки без детских удерживающих устройств. Младшая из них была госпитализирована.