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Десятки смерчей пронеслись над штатом Иллинойс. 5 человек погибли, без электричества остались свыше 300 тысяч

18 ноября 2013 18:12
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Новости США. Десятки смерчей пронеслись над американским штатом Иллинойс. Сильнее всего от разгула стихии пострадал городок Вашингтон недалеко от Чикаго. Там разрушены сотни домов. Жертвами стихии, на данный момент, считаются по меньшей мере шестеро, около полусотни человек — госпитализированы. 

Стихия с легкостью валила деревья, срывала крыши и обрывала линии электропередачи. Без электричества остались свыше 300 тысяч американцев. В международном аэропорту Чикаго отменены десятки авиарейсов.

По прогнозам синоптиков, в зоне мощного циклона могут оказаться более 50 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Торнадо в США # Фотофакт

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