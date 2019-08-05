В аварии в Осиповичском районе пострадали три человека

Новости Беларуси. Вечером 3 августа в Осиповичском районе при столкновении двух машин пострадали три человека.

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 27-летний минчанин за рулём Opel Omega двигался по трассе М5. На 90 км иномарка врезалась в ехавший впереди автомобиль «ВАЗ» под управлением 48-летнего жителя Осиповичей.