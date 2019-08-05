В аварии в Осиповичском районе пострадали три человека
Новости Беларуси. Вечером 3 августа в Осиповичском районе при столкновении двух машин пострадали три человека.
Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 27-летний минчанин за рулём Opel Omega двигался по трассе М5. На 90 км иномарка врезалась в ехавший впереди автомобиль «ВАЗ» под управлением 48-летнего жителя Осиповичей.
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома
В аварии пострадали водитель ВАЗа и двое его пассажиров: 18-летний житель Жлобинского района и 15-летний житель Осиповичей. Пострадавшие госпитализированы.
По факту ДТП ведётся проверка.
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