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В аварии в Осиповичском районе пострадали три человека

05 августа 2019 13:37
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Новости Беларуси. Вечером 3 августа в Осиповичском районе при столкновении двух машин пострадали три человека.

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 27-летний минчанин за рулём Opel Omega двигался по трассе М5. На 90 км иномарка врезалась в ехавший впереди автомобиль «ВАЗ» под управлением 48-летнего жителя Осиповичей.

В аварии в Осиповичском районе пострадали три человека-1

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома

В аварии пострадали водитель ВАЗа и двое его пассажиров: 18-летний житель Жлобинского района и 15-летний житель Осиповичей. Пострадавшие госпитализированы.

По факту ДТП ведётся проверка.

В прошлом месяце в Ивацевичском районе микроавтобус «догнал» фуру.

Ford ехал на скорости около 100 км/ч – подробнее здесь.

# Авария в Могилевской области # происшествия

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