Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули во время шторма

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе.

По информации Федерации кикбоксинга России, происшествие случилось вечером четвертого августа. Вице-чемпионка мира по кикбоксингу Элина Гисмеева и чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова после сборов, которые закончились накануне, решили отдохнуть на территории яхт-клуба перед отъездом домой.

Спортсменки пошли купаться в море во время шторма и утонули. Их тела обнаружили утром пятого августа.

По информации РИА Новости, одна девушка прыгнула с пирса в море, а вторая хотела спасти подругу.

Федерация кикбокиснга выразила соболезнования близких погибших.