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В аварии в Могилёве два человека получили травмы, ещё двое – погибли

14 января 2020 07:24
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Новости Беларуси. 13 января примерно в половине двенадцатого вечера в Могилёве столкнулись две легковушки. 

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, из автомобиля был спасён один человек. Водитель и пассажир госпитализированы. Ещё два человека погибли. 

В аварии в Могилёве два человека получили травмы, ещё двое – погибли-1

Фото: Могилёвское ОУМЧС 

На неделе в Крупском районе произошло лобовое столкновение МАN и BMW. 

Водитель легковушки был в утомлённом состоянии и выехал на встречку – здесь подробности

# Авария в Могилеве # происшествия

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