В аварии в Могилёве два человека получили травмы, ещё двое – погибли

Новости Беларуси. 13 января примерно в половине двенадцатого вечера в Могилёве столкнулись две легковушки.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, из автомобиля был спасён один человек. Водитель и пассажир госпитализированы. Ещё два человека погибли.