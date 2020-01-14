В аварии в Могилёве два человека получили травмы, ещё двое – погибли

Новости Беларуси. 13 января примерно в половине двенадцатого вечера в Могилёве столкнулись две легковушки.
По сведениям Могилёвского ОУМЧС, из автомобиля был спасён один человек. Водитель и пассажир госпитализированы. Ещё два человека погибли.
Новости Беларуси. 13 января примерно в половине двенадцатого вечера в Могилёве столкнулись две легковушки.
По сведениям Могилёвского ОУМЧС, из автомобиля был спасён один человек. Водитель и пассажир госпитализированы. Ещё два человека погибли.
Фото: Могилёвское ОУМЧС
На неделе в Крупском районе произошло лобовое столкновение МАN и BMW.
Водитель легковушки был в утомлённом состоянии и выехал на встречку – здесь подробности.