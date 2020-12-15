В аварии под Минском погиб водитель «девятки». Машина оказалась на встречной полосе

Новости Беларуси. Авария в Минском районе. Водитель погиб, пассажиры получили травмы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ДТП произошло на трассе Крупица – Дудичи – Теребель.

32-летняя женщина на иномарке столкнулась с ВАЗом. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что «девятка» оказалась на встречной полосе.

В результате лобового столкновения водитель Toyota получила травмы, ее пятилетний пассажир не пострадал – он сидел в кресле и был пристегнут ремнями безопасности. Водитель «девятки» скончался на месте, двое его пассажиров были доставлены в больницу.