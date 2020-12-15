Прямой эфир

В аварии под Минском погиб водитель «девятки». Машина оказалась на встречной полосе

15 декабря 2020 14:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Авария в Минском районе. Водитель погиб, пассажиры получили травмы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ДТП произошло на трассе Крупица – Дудичи – Теребель.

В аварии под Минском погиб водитель «девятки». Машина оказалась на встречной полосе-1

32-летняя женщина на иномарке столкнулась с ВАЗом. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что «девятка» оказалась на встречной полосе.

В аварии под Минском погиб водитель «девятки». Машина оказалась на встречной полосе-4

В результате лобового столкновения водитель Toyota получила травмы, ее пятилетний пассажир не пострадал – он сидел в кресле и был пристегнут ремнями безопасности. Водитель «девятки» скончался на месте, двое его пассажиров были доставлены в больницу.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Завершено расследование дела о надругательстве над государственным флагом
15 декабря 2020 14:10

Завершено расследование дела о надругательстве над государственным флагом

Под Минском столкнулись Toyota и ВАЗ. Его водитель погиб
15 декабря 2020 10:37

Под Минском столкнулись Toyota и ВАЗ. Его водитель погиб

Две тонны сыра и хамона стоимостью 100 тысяч рублей пытались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС
15 декабря 2020 07:48

Две тонны сыра и хамона стоимостью 100 тысяч рублей пытались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС