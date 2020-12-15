Под Минском столкнулись Toyota и ВАЗ. Его водитель погиб

Новости Беларуси. Лобовое столкновение под Минском: погиб водитель, есть пострадавшие пассажиры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Недалеко от агрогородка Крупица 32-летняя жительница Минского района на автомобиле Toyota столкнулась с ВАЗ-2109.
По предварительной информации, причиной аварии стало то, что «девятка» оказалась на встречной полосе. Ее водитель скончался на месте, а двое пассажиров доставлены в больницу.
Женщина-водитель получила повреждения, а ехавший с ней пятилетний ребенок не пострадал: он находился в автокресле и был пристегнут.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа, эксперты. Устанавливаются причины ДТП.