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В Афинах сработало взрывное устройство возле дома прокурора

22 ноября 2012 11:35
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Новости Греции. В столице Греции сработало небольшое взрывное устройство. По информации правоохранительных органов, инцидент произошел во дворе дома прокурора Афин. В результате инцидента никто не пострадал, но был причинен ущерб трем соседним домам и двум автомобилям.

В Греции, которая в последнее время переживает экономическую нестабильность, это не первый инцидент. Неизвестные, как правило, оставляют баллоны с газом возле налоговой инспекции и домов политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Кризис в Греции # Криминал

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