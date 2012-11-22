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В японском городе сотрудники банка взяты в заложники

22 ноября 2012 11:34
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Новости Японии. Драма с заложниками. В центре Японии в небольшом городке неизвестный мужчина удерживает в заложниках 5 человек. Среди них - четыре сотрудника банка и один посетитель.

Предположительно, захватчик вооружен ножом. Мужчина решился на захват, потому что его не устраивает политика премьер-министра страны, чьей отставки он требует. Преступник требует встречи с журналистами. Место происшествия оцеплено полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 ноября японские заложники были освобождены. Никто из них не пострадал. Полиция арестовала мужчину, который захватил несколько человек в отделении одного из банков в городе Тоёкава. Мужчина требовал отставки премьер-министра страны Ёсихико Ноды. Полиция вынуждена была пойти на нейтрализацию злоумышленника после того, как он отказался отпустить всех женщин. Личность преступника пока не разглашается.

# происшествия # Нападение

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