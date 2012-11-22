24-летнего канадца арестовали за разрушенный миф о Санта-Клаусе

Новости Канады. Во время традиционного парада Санта-Клаусов, открывающего сезон предстоящих зимних праздников, пьяный молодой человек с причёской в виде рогов, зафиксированных гелем для волос начал кричать во всё горло, что Санта-Клауса не существует. Вскоре дебошира задержали. В полицейском участке он провёл ночь, после чего внёс залог и вышел на свободу.

Канадцы осудили поступок пьяного канадца и прозвали его Гринчем – персонажем книги Доктора Сьюза, вымышленным существом, которое похитило Рождество.

Полицейские Кингстона в своём Twitter возмущены поведением канадца.

Полицейские Кингстона:

Мы арестовали пьяного Гринча за распространение дезинформации о Санта Клаусе. Как он мог так нагло врать! Его сердце, по всей видимости, размером с горошину.

Канадский «Гринч» обвиняется в нарушении общественного порядка, а также порядка отбывания испытательного срока.