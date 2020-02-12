В 2019-м в Беларуси меньше убивали и грабили, но чаще совершали преступления в состоянии алкогольного опьянения

Новости Беларуси. Количество тяжких и особо тяжких преступлений в Беларуси в 2019 году снизилось на 9,5 %. Об этом 12 февраля журналистам рассказал генеральный прокурор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Количество тяжких и особо тяжких преступлений в Беларуси в 2019 году снизилось на 9,5 %. Об этом 12 февраля журналистам рассказал генеральный прокурор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Снизились показатели по убийствам, разбоям и грабежам. Но в то же время преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, стало больше.
На особом контроле прокуратуры коррупция. В свете последних резонансных дел в ведомстве подготовили проект «Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией». Сейчас документ находится на рассмотрении в Администрации Президента.
Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:
Готовится совещание у Президента по этому поводу. Мы в ближайшее время соберем всех правоохранителей. Коррупционная тема – она не уходит со сцены, к сожалению. Она является перманентной.
Естественно, в процессе применения этих законов, в том числе и по борьбе с коррупцией, возникают вопросы, которые требуют уточнения, внесения изменений. Это нормальный процесс нормотворческий.
На итоговой коллегии были обозначены и основные направления работы на 2020 год. Во-первых, это соблюдение прав граждан при предварительном расследовании, недопустимость больших сроков следствия. А второе – контроль за сельским хозяйством и реализацией инвестиционных проектов.