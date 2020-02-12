Под Минском Toyota съехала в кювет и опрокинулась. Пострадали четыре человека

Новости Беларуси. Под Минском перевернулся легковой автомобиль.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ МВД, происшествие случилось днем 11 февраля.

За рулем автомобиля Toyota Corolla находился 52-летний водитель. На автодороге М14 в направлении Р1 Минск – Дзержинск на закруглении дороги мужчина выбрал неправильную скорость движения и не справился с управлением.

Автомобиль врезался в дорожное ограждение, съехал в кювет и опрокинулся.

В автомобиле кроме водителя находились еще три пассажира – 52-летняя женщина на переднем сидении, а на заднем – 12-летний мальчик и 9-летняя девочка.

Дети не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате ДТП и водитель, и пассажиры получили травмы.