Под Минском Toyota съехала в кювет и опрокинулась. Пострадали четыре человека

Новости Беларуси. Под Минском перевернулся легковой автомобиль.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ МВД, происшествие случилось днем 11 февраля.
За рулем автомобиля Toyota Corolla находился 52-летний водитель. На автодороге М14 в направлении Р1 Минск – Дзержинск на закруглении дороги мужчина выбрал неправильную скорость движения и не справился с управлением.
Автомобиль врезался в дорожное ограждение, съехал в кювет и опрокинулся.
В автомобиле кроме водителя находились еще три пассажира – 52-летняя женщина на переднем сидении, а на заднем – 12-летний мальчик и 9-летняя девочка.
Дети не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате ДТП и водитель, и пассажиры получили травмы.
В начале февраля в Минске при столкновении Subaru и Volkswagen пострадали двое детей – здесь подробнее.