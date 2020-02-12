Прямой эфир

Под Минском Toyota съехала в кювет и опрокинулась. Пострадали четыре человека

12 февраля 2020 09:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Под Минском перевернулся легковой автомобиль.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ МВД, происшествие случилось днем 11 февраля.  

За рулем автомобиля Toyota Corolla находился 52-летний водитель. На автодороге М14 в направлении Р1 Минск – Дзержинск на закруглении дороги мужчина выбрал неправильную скорость движения и не справился с управлением.  

Автомобиль врезался в дорожное ограждение, съехал в кювет и опрокинулся.  

В автомобиле кроме водителя находились еще три пассажира – 52-летняя женщина на переднем сидении, а на заднем – 12-летний мальчик и 9-летняя девочка.  

Дети не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате ДТП и водитель, и пассажиры получили травмы.  

В начале февраля в Минске при столкновении Subaru и Volkswagen пострадали двое детей – здесь подробнее.  

# Авария в Минской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Житель Минска избил и пытался утопить мать. Возбуждено уголовное дело
12 февраля 2020 07:52

Житель Минска избил и пытался утопить мать. Возбуждено уголовное дело

В Минске Peugeot сбил женщину, которая пересекала дорогу вне перехода
12 февраля 2020 07:37

В Минске Peugeot сбил женщину, которая пересекала дорогу вне перехода

ДТП в Минске: опрокинулся грузовик и потерялся 20-тонный токарный станок
11 февраля 2020 20:42

ДТП в Минске: опрокинулся грузовик и потерялся 20-тонный токарный станок