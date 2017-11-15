Прямой эфир

В Минске раскрыли преступную схему: инвестор одни и те же помещения ФОКа продавал несколько раз

15 ноября 2017 17:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Речь идёт о крупных хищениях при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса на пересечении улиц Рафиева и Белецкого. Инвестор на протяжении нескольких лет одни и те же помещения ФОКа продавал несколько раз, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске раскрыли преступную схему: инвестор одни и те же помещения ФОКа продавал несколько раз-1

Ущерб от незаконной деятельности – 900 тысяч рублей.   

В Минске раскрыли преступную схему: инвестор одни и те же помещения ФОКа продавал несколько раз-3

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь:  
По данным фактам Департаментом финансовых расследований были возбуждены уголовные дела по части 4 статье 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь – это хищения путём злоупотребления служебными полномочиями, совершённые в особо крупном размере. В качестве подозреваемых признаны два человека, в отношении одного из которых принято решение о заключении под стражу.

В Минске раскрыли преступную схему: инвестор одни и те же помещения ФОКа продавал несколько раз-5

Для более детальной проверки финансовая милиция изъяла у подозреваемых договоры и документы, которые подтвердили – руководители фирмы неоднократно злоупотребляли своими служебными полномочиями. Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия.    

В Минске раскрыли преступную схему: инвестор одни и те же помещения ФОКа продавал несколько раз-7

В Минске раскрыли преступную схему: инвестор одни и те же помещения ФОКа продавал несколько раз-9

# происшествия # Фотофакт # Хищение # Юрий Кардымон

Другие новости рубрики

Все новости
Антон Дроздовский, который едва не утонул в Свислочи, сегодня вернулся из больницы домой
15 ноября 2017 17:18

Антон Дроздовский, который едва не утонул в Свислочи, сегодня вернулся из больницы домой

На площади Победы пассажирский автобус въехал в легковой автомобиль: фотофакт
15 ноября 2017 16:40

На площади Победы пассажирский автобус въехал в легковой автомобиль: фотофакт

На трассе Минск-Молодечно-Нарочь грузовик МАЗ занесло в кювет: фотофакт
15 ноября 2017 14:56

На трассе Минск-Молодечно-Нарочь грузовик МАЗ занесло в кювет: фотофакт