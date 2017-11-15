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На площади Победы пассажирский автобус въехал в легковой автомобиль: фотофакт

15 ноября 2017 16:40
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Новости  Беларуси. Тройной удар. Крупная авария произошла сегодня около пяти вечера на площади Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На площади Победы пассажирский автобус въехал в легковой автомобиль: фотофакт-1

Прямо на кругу пассажирский автобус въехал в один из автомобилей. По предварительной информации, водитель не успел затормозить.

На площади Победы пассажирский автобус въехал в легковой автомобиль: фотофакт-3

В результате повреждения получила еще одна машина. К счастью, никто не пострадал. Но в самом центре города движение было практически парализовано.  

На площади Победы пассажирский автобус въехал в легковой автомобиль: фотофакт-5


 

На площади Победы пассажирский автобус въехал в легковой автомобиль: фотофакт-7

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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