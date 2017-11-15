На площади Победы пассажирский автобус въехал в легковой автомобиль: фотофакт

Новости Беларуси. Тройной удар. Крупная авария произошла сегодня около пяти вечера на площади Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Прямо на кругу пассажирский автобус въехал в один из автомобилей. По предварительной информации, водитель не успел затормозить.

В результате повреждения получила еще одна машина. К счастью, никто не пострадал. Но в самом центре города движение было практически парализовано.