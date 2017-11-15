Антон Дроздовский, который едва не утонул в Свислочи, сегодня вернулся из больницы домой

Новости Беларуси. Реабилитация прошла успешно. 9-летнего Антона Дроздовского, который в конце октября чуть не утонул в Свислочи, сегодня выписали из больницы.

Две недели школьник провел в реанимации и еще неделю в кардиологическом отделении. Сейчас пострадавшие полностью восстановил силы и уже готов вернуться в школу. Перед выпиской ребёнка ещё раз обследовали врачи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Строгая, заведующий педиатрическим отделением № 2 для кардиологических больных 2-ой Городской детской клинической больницы:

Он был доставлен бригадой скорой помощи после состояния клинической смерти – без сознания, фактически без дыхания. На сегодня это полноценный ребёнок, у которого стабильные показатели – нормальное давление, пульс и дыхание. Он ведёт обычный образ жизни.

Ирина Дроздовская, мама:

Хочу поблагодарить медицинский персонал. Большое вам спасибо. Большое спасибо мальчику Виталику, который спас. Я думаю, Антон придёт в себя, мы встретимся на нейтральной территории, чтобы поблагодарить от себя.

Напомним, Антона Дроздовского спас случайный прохожий – 15-летний лицеист Виталий Титов. Его имя теперь знает вся страна. Храбрый спаситель также навестил пострадавшего.