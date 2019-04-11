«Наташа жаловалась, что они угрожали ей». Жители Черикова о жестоком убийстве учительницы
Новости Беларуси. Трагедия в Черикове. Два брата подозреваются в убийстве учительницы и поджоге ее дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне утром спасатели прибыли на тушение пожара в частном секторе. На месте происшествия было обнаружено тело женщины. А буквально через несколько часов были задержаны и предполагаемые убийцы. На допросе они признались в содеянном. Однако их мотив до сих пор не ясен. Корреспондент Ирина Недобоева побывала на месте преступления.
В жестоком убийстве учительницы из Черикова подозреваются её ученики
В Черикове о страшной трагедии прошлой ночи говорят все. Такой жестокости в райцентре не помнят. На улице Гагарина людей разбудило зарево пожара. Вскоре на месте происшествия уже работали спасатели.
Владимир Доморацкий, заместитель начальника отдела управления Следственного комитета по Могилевской области:
В доме был обнаружен труп хозяйки с многочисленными телесными повреждениями. Также в ходе осмотра места происшествия был установлен факт хищения из дома компьютерной техники, а также продуктов питания.
Подозреваемых нашли, что называется, по горячим следам. Два брата – одному – 19, второму – 21 год – жили по соседству с той, на кого поднялась рука.
Людмила Рожковая, соседка погибшей:
Никогда бы не подумала… Они через забор живут. Она такая добродушная женщина... Я вчера сказала: это кто-то пришел к ней за помощью. Видите, с чем они пришли.
Как выяснилось, погибшая и молодые люди были знакомы не только по-соседски. Учитель-дефектолог занималась со старшим из братьев, когда тот был еще школьником. Теперь же родственники в замешательстве: что могло стать причиной столь жестокого поступка?
Вера Гордиевич, мать погибшей:
Мужа сестра говорила, что Наташа жаловалась, что они угрожали ей.
Ольга Федоренко, сестра погибшей:
Она старшего мальчика учила, выпускала его. Я только хочу спросить: за что, почему, что она им сделала?
В школе, где работала Наталья, сегодня также траур. Говорят, конфликтов между погибшей учительницей и бывшими учениками не замечали.
Ирина Ковалева, учитель-дефектолог Чериковской средней школы № 2:
Она была замечательным человеком, всегда отзывчивая, дружелюбная. Конечно, это очень страшно, когда наши ученики совершают такие поступки.
Ирина Недобоева, СТВ:
Сейчас за моей спиной идет первый следственный эксперимент на месте преступления. Подозреваемых сюда привозят по одному – такие правила. Следователям предстоит шаг за шагом восстановить всю картину этой страшной трагедии.
Александр Толкачев, начальник отдела управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома:
В настоящее время подозреваемые дают признательные показания, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Следственных экспериментов будет не менее двух десятков, говорят следователи. Все еще не ясен настоящий мотив жестокого убийства. Подозреваемым грозит до 25 лет тюрьмы.