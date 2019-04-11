«Наташа жаловалась, что они угрожали ей». Жители Черикова о жестоком убийстве учительницы

Новости Беларуси. Трагедия в Черикове. Два брата подозреваются в убийстве учительницы и поджоге ее дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне утром спасатели прибыли на тушение пожара в частном секторе. На месте происшествия было обнаружено тело женщины. А буквально через несколько часов были задержаны и предполагаемые убийцы. На допросе они признались в содеянном. Однако их мотив до сих пор не ясен. Корреспондент Ирина Недобоева побывала на месте преступления. В жестоком убийстве учительницы из Черикова подозреваются её ученики

В Черикове о страшной трагедии прошлой ночи говорят все. Такой жестокости в райцентре не помнят. На улице Гагарина людей разбудило зарево пожара. Вскоре на месте происшествия уже работали спасатели.

Владимир Доморацкий, заместитель начальника отдела управления Следственного комитета по Могилевской области:

В доме был обнаружен труп хозяйки с многочисленными телесными повреждениями. Также в ходе осмотра места происшествия был установлен факт хищения из дома компьютерной техники, а также продуктов питания. Подозреваемых нашли, что называется, по горячим следам. Два брата – одному – 19, второму – 21 год – жили по соседству с той, на кого поднялась рука.

Людмила Рожковая, соседка погибшей:

Никогда бы не подумала… Они через забор живут. Она такая добродушная женщина... Я вчера сказала: это кто-то пришел к ней за помощью. Видите, с чем они пришли. Как выяснилось, погибшая и молодые люди были знакомы не только по-соседски. Учитель-дефектолог занималась со старшим из братьев, когда тот был еще школьником. Теперь же родственники в замешательстве: что могло стать причиной столь жестокого поступка?

Вера Гордиевич, мать погибшей:

Мужа сестра говорила, что Наташа жаловалась, что они угрожали ей.

Ольга Федоренко, сестра погибшей:

Она старшего мальчика учила, выпускала его. Я только хочу спросить: за что, почему, что она им сделала? В школе, где работала Наталья, сегодня также траур. Говорят, конфликтов между погибшей учительницей и бывшими учениками не замечали.

Ирина Ковалева, учитель-дефектолог Чериковской средней школы № 2:

Она была замечательным человеком, всегда отзывчивая, дружелюбная. Конечно, это очень страшно, когда наши ученики совершают такие поступки.

Ирина Недобоева, СТВ:

Сейчас за моей спиной идет первый следственный эксперимент на месте преступления. Подозреваемых сюда привозят по одному – такие правила. Следователям предстоит шаг за шагом восстановить всю картину этой страшной трагедии.