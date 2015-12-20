Две девочки, 3 и 5 лет, погибли на пожаре в Пружанском районе

Новости Беларуси. Трагедия в Пружанском районе. Двое детей, 5-и и 3-х лет – погибли на пожаре. В момент прибытия спасателей двухквартирный дом был охвачен пламенем. Из горящего строения вынесли двух девочек, однако спасти их не удалось.

В момент трагедии малышки находились дома одни. Их мать и старшая сестра в это время гостили у соседей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители деревни рассказали, что это не первый случай, когда дети оставались без присмотра.

В настоящее время причина пожара устанавливается. Возможно, возгорание произошло из-за детской шалости с огнем.

Андрей Гончаров, начальник Пружанского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Из горящего дома были извлечены тела двух малолетних детей, которые были переданы бригаде скорой медицинской помощи. Совместными усилиями были проведены реанимационные мероприятия. Но, к сожалению, положительного результата добиться не удалось.