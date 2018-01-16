Устройство двигалось по рельсам с помощью электромотора. На белорусско-литовской границе обнаружили тележку с системой разведки местности

Новости Беларуси. На белорусско-литовской границе сняли с рельсов неуправляемую тележку, которая вела разведку местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Технические возможности позволяют держать под контролем рубежи круглосуточно.

Начальник погранзаставы прокомментировал инцидент с тележкой на белорусско-литовской границе (подробнее). Это было в сумерках. За 200 метров от границы система видеонаблюдения засекла на железной дороге плод инженерной мысли изобретателей со злым умыслом.

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета:

Пограничный наряд остановил импровизированную металлическую тележку, изготовленную кустарным способом. Устройство, похожее на дрезину в миниатюре, двигалось по рельсам почти бесшумно с помощью электромотора.