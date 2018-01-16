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Устройство двигалось по рельсам с помощью электромотора. На белорусско-литовской границе обнаружили тележку с системой разведки местности

16 января 2018 11:19
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Новости Беларуси. На белорусско-литовской границе сняли с рельсов неуправляемую тележку, которая вела разведку местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Технические возможности позволяют держать под контролем рубежи круглосуточно.

Устройство двигалось по рельсам с помощью электромотора. На белорусско-литовской границе обнаружили тележку с системой разведки местности-1

Начальник погранзаставы прокомментировал инцидент с тележкой на белорусско-литовской границе (подробнее).

Это было в сумерках. За 200 метров от границы система видеонаблюдения засекла на железной дороге плод инженерной мысли изобретателей со злым умыслом.

Устройство двигалось по рельсам с помощью электромотора. На белорусско-литовской границе обнаружили тележку с системой разведки местности-4

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета:
Пограничный наряд остановил импровизированную металлическую тележку, изготовленную кустарным способом. Устройство, похожее на дрезину в миниатюре, двигалось по рельсам почти бесшумно с помощью электромотора.

Устройство двигалось по рельсам с помощью электромотора. На белорусско-литовской границе обнаружили тележку с системой разведки местности-7

Механизм был изготовлен кустарным способом. Внешне он похож на дрезину в миниатюре. Электродвигатель питался от двух аккумуляторов. Предположительно, тележка совершала пробный рейс. Кто его заказал и разработал – сейчас устанавливается. В любом случае, такой необычный метод переброса контрабанды через границу оказался провальным.

# происшествия # Государственная граница Беларуси # Фотофакт # Антон Бычковский

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