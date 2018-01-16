Устройство двигалось по рельсам с помощью электромотора. На белорусско-литовской границе обнаружили тележку с системой разведки местности

Новости Беларуси. На белорусско-литовской границе сняли с рельсов неуправляемую тележку, которая вела разведку местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Технические возможности позволяют держать под контролем рубежи круглосуточно.
Новости Беларуси. На белорусско-литовской границе сняли с рельсов неуправляемую тележку, которая вела разведку местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Технические возможности позволяют держать под контролем рубежи круглосуточно.
Начальник погранзаставы прокомментировал инцидент с тележкой на белорусско-литовской границе (подробнее).
Это было в сумерках. За 200 метров от границы система видеонаблюдения засекла на железной дороге плод инженерной мысли изобретателей со злым умыслом.
Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета:
Пограничный наряд остановил импровизированную металлическую тележку, изготовленную кустарным способом. Устройство, похожее на дрезину в миниатюре, двигалось по рельсам почти бесшумно с помощью электромотора.
Механизм был изготовлен кустарным способом. Внешне он похож на дрезину в миниатюре. Электродвигатель питался от двух аккумуляторов. Предположительно, тележка совершала пробный рейс. Кто его заказал и разработал – сейчас устанавливается. В любом случае, такой необычный метод переброса контрабанды через границу оказался провальным.