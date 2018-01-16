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Начальник погранзаставы прокомментировал инцидент с тележкой на белорусско-литовской границе

16 января 2018 14:51
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Новости Беларуси. На белорусско-литовской границе сняли с рельсов неуправляемую тележку, которая вела разведку местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начальник погранзаставы прокомментировал инцидент с тележкой на белорусско-литовской границе-1

Технические возможности позволяют держать под контролем рубежи круглосуточно.

Это было в сумерках. За 200 метров от границы система видеонаблюдения засекла на железной дороге плод инженерной мысли изобретателей со злым умыслом.

Александр Капустинский, начальник пограничной заставы «Лоша» Сморгонской пограничной группы:
Участок ответственности пограничной заставы оборудован современными техническими средствами охраны государственной границы, что обеспечивает гарантированное задержание нарушителей государственной границы в любых условиях обстановки.

Начальник погранзаставы прокомментировал инцидент с тележкой на белорусско-литовской границе-4

Механизм был изготовлен кустарным способом. Внешне он похож на дрезину в миниатюре. Электродвигатель питался от двух аккумуляторов. Предположительно тележка совершала пробный рейс. Кто его заказал и разработал – сейчас устанавливается. В любом случае, такой необычный метод переброса контрабанды через границу – оказался провальным.

Устройство двигалось по рельсам с помощью электромотора. На белорусско-литовской границе обнаружили тележку с системой разведки местности

Начальник погранзаставы прокомментировал инцидент с тележкой на белорусско-литовской границе-7

# происшествия # Государственная граница Беларуси # Фотофакт

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