Начальник погранзаставы прокомментировал инцидент с тележкой на белорусско-литовской границе

Новости Беларуси. На белорусско-литовской границе сняли с рельсов неуправляемую тележку, которая вела разведку местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это было в сумерках. За 200 метров от границы система видеонаблюдения засекла на железной дороге плод инженерной мысли изобретателей со злым умыслом.

Механизм был изготовлен кустарным способом. Внешне он похож на дрезину в миниатюре. Электродвигатель питался от двух аккумуляторов. Предположительно тележка совершала пробный рейс. Кто его заказал и разработал – сейчас устанавливается. В любом случае, такой необычный метод переброса контрабанды через границу – оказался провальным.

Устройство двигалось по рельсам с помощью электромотора. На белорусско-литовской границе обнаружили тележку с системой разведки местности