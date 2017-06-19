Установят качество этого оборудования: СК прокомментировал смерть роупджампера
Новости Беларуси. Экстремальное развлечение в подарок привело к смерти, а его организатору грозит лишение свободы. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагедия произошла 18 июня на одной из популярных у экстремалов площадок.
27-летний парень погиб, прыгнув в поселке Сосны с трубы котельной высотой 70 метров.
Татьяна Ревизоре, СТВ:
Трагедия произошла чуть более чем сутки назад в поселке Сосны. Это – та самая вышка, с которой прыгали роупжамперы. Высота трубы котельной 70 метров. Здесь и оборвалась жизнь 27-летнего парня. Молодой человек, будучи в обвязке, совершил прыжок, однако что-то пошло не так.
Парень не завис в воздухе, а упал на землю, прямо на глазах у очевидцев.
Это прыжок с этой самой башни. Роликов в сети много, и все они позитивные. В этот раз что-то пошло не так. Роупджампинг – один из видов экстремального спорта.
По сути это прыжок с высокого объекта, при котором используются альпинистские веревки и снаряжение.
Погибший парень не был профессиональным роупджампером, сертификат на полет он получил в подарок. Между тем, вышка на территории предприятия для любителей экстрима была не новой локацией. Трубу котельной еще с февраля 2016 года арендовал индивидуальный предприниматель, который занимался организацией прыжков. Сертификат на полет можно было в пару кликов приобрести в социальной сети. Как выяснилось в ходе расследования, в свидетельстве, которое было выдано предпринимателю,
видом деятельности значилось: «Строительные услуги, промышленный альпинизм».
Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Следователи изъяли веревки. Изучается организация системы страховки, исследуется само альпинистское снаряжение и оборудование. Будут назначены экспертизы, которые установят качество этого оборудования и
соответствие его техническим регламентам и стандартам, которые должны быть в таких случаях.
Кроме того, следователи сейчас выясняют, мог ли в рамках этого вида деятельности, которое предусмотрено свидетельством индивидуального предпринимателя, он оказывать гражданам такие услуги по организации прыжков.
На месте происшествия следователи и криминалисты работали до поздней ночи. Такая трагедия в истории белорусского роупджампинга беспрецедентна. Организатор экстремального прыжка – он же индивидуальный предприниматель – задержан.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Татьяна Ревизоре:
Пока в истории по-прежнему больше вопросов, чем ответов. Насколько прочной была веревка? Какой вес она могла выдержать и что можно сказать о степени износа оборудования? С задержанным предпринимателем продолжают работать следователи, однако полная картина сложится лишь после результатов экспертиз.