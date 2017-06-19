Установят качество этого оборудования: СК прокомментировал смерть роупджампера

Новости Беларуси. Экстремальное развлечение в подарок привело к смерти, а его организатору грозит лишение свободы. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия произошла 18 июня на одной из популярных у экстремалов площадок. 27-летний парень погиб, прыгнув в поселке Сосны с трубы котельной высотой 70 метров.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Трагедия произошла чуть более чем сутки назад в поселке Сосны. Это – та самая вышка, с которой прыгали роупжамперы. Высота трубы котельной 70 метров. Здесь и оборвалась жизнь 27-летнего парня. Молодой человек, будучи в обвязке, совершил прыжок, однако что-то пошло не так. Парень не завис в воздухе, а упал на землю, прямо на глазах у очевидцев. Это прыжок с этой самой башни. Роликов в сети много, и все они позитивные. В этот раз что-то пошло не так. Роупджампинг – один из видов экстремального спорта. По сути это прыжок с высокого объекта, при котором используются альпинистские веревки и снаряжение.

Погибший парень не был профессиональным роупджампером, сертификат на полет он получил в подарок. Между тем, вышка на территории предприятия для любителей экстрима была не новой локацией. Трубу котельной еще с февраля 2016 года арендовал индивидуальный предприниматель, который занимался организацией прыжков. Сертификат на полет можно было в пару кликов приобрести в социальной сети. Как выяснилось в ходе расследования, в свидетельстве, которое было выдано предпринимателю, видом деятельности значилось: «Строительные услуги, промышленный альпинизм». Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Следователи изъяли веревки. Изучается организация системы страховки, исследуется само альпинистское снаряжение и оборудование. Будут назначены экспертизы, которые установят качество этого оборудования и соответствие его техническим регламентам и стандартам, которые должны быть в таких случаях. Кроме того, следователи сейчас выясняют, мог ли в рамках этого вида деятельности, которое предусмотрено свидетельством индивидуального предпринимателя, он оказывать гражданам такие услуги по организации прыжков.