27-летний роупджампер, погибший под Минском, сертификат на прыжок получил в подарок

Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели роупджампера под Минском. Организатор экстремального прыжка – он же индивидуальный предприниматель – задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, трагедия произошла накануне на одной из популярных у экстремалов площадок.

27-летний парень погиб, прыгнув с трубы котельной высотой 70 метров в поселке Сосны.

Прыжки здесь проводились и ранее. Известно, что сертификат на последний полет молодой человек получил в подарок.