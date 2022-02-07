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Уснул за рулём. В Минской области столкнулись Volkswagen и Ladа

07 февраля 2022 15:25
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Новости Беларуси. За 5 и 6 февраля в Минской области в результате двух дорожно-транспортных происшествий пять человек травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Уснул за рулём. В Минской области столкнулись Volkswagen и Ladа-1

5 февраля на 94-м километре автодороги М4 Минск – Могилев 61-летний житель Червеня, управляя автомобилем Volkswagen Golf, двигался в направлении Минска. Водитель предварительно уснул за рулем, съехал на полосу торможения и столкнулся со стоящим автомобилем Lada. В результате ДТП пострадали оба водителя. Один из них госпитализирован.  

Уснул за рулём. В Минской области столкнулись Volkswagen и Ladа-4

6 февраля на 121-м километре дороги Минск – Микашевичи водитель, управляя автомобилем Skoda, совершил столкновение с остановившимся в полосе разгона Renault. В результате ДТП травмы получили оба водителя и 28-летняя пассажир. Они не были пристегнуты ремнями безопасности. Также установлено, что водитель Skoda ранее был лишен водительского удостоверения.  

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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