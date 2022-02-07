Уснул за рулём. В Минской области столкнулись Volkswagen и Ladа

Новости Беларуси. За 5 и 6 февраля в Минской области в результате двух дорожно-транспортных происшествий пять человек травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

5 февраля на 94-м километре автодороги М4 Минск – Могилев 61-летний житель Червеня, управляя автомобилем Volkswagen Golf, двигался в направлении Минска. Водитель предварительно уснул за рулем, съехал на полосу торможения и столкнулся со стоящим автомобилем Lada. В результате ДТП пострадали оба водителя. Один из них госпитализирован.