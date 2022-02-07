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Пограничники нашли труп лося. Животное поранилось о колючую проволоку на границе Литвы и Беларуси

07 февраля 2022 10:01
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Вблизи белорусско-литовского рубежа в Поставском районе белорусские пограничники обнаружили труп лося, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пограничники нашли труп лося. Животное поранилось о колючую проволоку на границе Литвы и Беларуси-1

Кровавая дорожка на снегу свидетельствовала, что животное прошло через колючее заграждение, установленное на литовской стороне. Помимо тела лось повредил еще и глаза. Преодолев искусственное препятствие, ослепленный зверь прошел еще 20 метров и пал замертво. Это шестой лось, ставший жертвой европейского сооружения.  

И еще одна новость с этого направления. На литовских погранпереходах началось обновление таможенных систем, об этом информирует Госпогранкомитет Беларуси. Из-за проводимых работ может увеличиться время пересечения границы. Литовская сторона обещает вернуться к работе в штатном режиме в течение суток. Сейчас на выезд в Литву стоят более двух тысяч фур.  

# Животные # происшествия # Фотофакт

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