Пограничники нашли труп лося. Животное поранилось о колючую проволоку на границе Литвы и Беларуси

Кровавая дорожка на снегу свидетельствовала, что животное прошло через колючее заграждение, установленное на литовской стороне. Помимо тела лось повредил еще и глаза. Преодолев искусственное препятствие, ослепленный зверь прошел еще 20 метров и пал замертво. Это шестой лось, ставший жертвой европейского сооружения.

И еще одна новость с этого направления. На литовских погранпереходах началось обновление таможенных систем, об этом информирует Госпогранкомитет Беларуси. Из-за проводимых работ может увеличиться время пересечения границы. Литовская сторона обещает вернуться к работе в штатном режиме в течение суток. Сейчас на выезд в Литву стоят более двух тысяч фур.