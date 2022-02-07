39-летний гомельчанин катал детей на тюбингах, привязав к авто. Почему так делать нельзя?

Новости Беларуси. В Гомеле отец-бесправник решил прокатить двоих детей на тюбингах, привязав их к собственному авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Гомеле отец-бесправник решил прокатить двоих детей на тюбингах, привязав их к собственному авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Видео поступило в управление внутренних дел, после чего сотрудники ГАИ незамедлительно установили личность водителя. Им оказался 39-летний гомельчанин. В беседе он пояснил, что согласился на экстрим, поддавшись уговорам своих несовершеннолетних детей покатать их на «ватрушках». К счастью, «пассажиры» не пострадали. В отношении водителя составлены административные протоколы. Ему грозит не только немалый штраф, но и лишение права управления транспортным средством.
Госавтоинспекция напоминает, катание на тюбингах – крайне экстремальное развлечение, которое может привести к серьезным травмам и даже гибели катающихся.