39-летний гомельчанин катал детей на тюбингах, привязав к авто. Почему так делать нельзя?

Видео поступило в управление внутренних дел, после чего сотрудники ГАИ незамедлительно установили личность водителя. Им оказался 39-летний гомельчанин. В беседе он пояснил, что согласился на экстрим, поддавшись уговорам своих несовершеннолетних детей покатать их на «ватрушках». К счастью, «пассажиры» не пострадали. В отношении водителя составлены административные протоколы. Ему грозит не только немалый штраф, но и лишение права управления транспортным средством.