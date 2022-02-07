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Пожар в Минске. В общежитии на Малинина загорелась жилая комната

07 февраля 2022 13:28
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Новости Беларуси. Пожар в минском общежитии. Эвакуированы 100 человек, 20 из них – дети, никто не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Пожар в Минске. В общежитии на Малинина загорелась жилая комната-1

ЧП произошло рано утром на улице Малинина, 28. На момент прибытия спасателей из окна на четвертом этаже шел дым. Возгорание произошло в жилой комнате: огнем повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Совместно с администрацией общежития сотрудники МЧС оперативно эвакуировали жителей. Причина пожара устанавливается. Предварительная версия – короткое замыкание.  

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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