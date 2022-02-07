Пожар в Минске. В общежитии на Малинина загорелась жилая комната

Новости Беларуси. Пожар в минском общежитии. Эвакуированы 100 человек, 20 из них – дети, никто не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ЧП произошло рано утром на улице Малинина, 28. На момент прибытия спасателей из окна на четвертом этаже шел дым. Возгорание произошло в жилой комнате: огнем повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Совместно с администрацией общежития сотрудники МЧС оперативно эвакуировали жителей. Причина пожара устанавливается. Предварительная версия – короткое замыкание.