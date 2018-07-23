Уснул за рулём: под Барановичами столкнулись Renault и Fiat
Новости Беларуси. Днём 22 июля на 6 км трассы Барановичи – Ляховичи столкнулись легковушка и микроавтобус.
По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, ехавший на Renault Laguna по дороге в направлении Барановичей 58-летний житель Ганцевичей уснул за рулём. Из-за этого легковушка выехала на встречную полосу.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
В это время по трассе двигался микроавтобус Fiat Ducato, за рулём которого находился 37-летний гражданин. В результате столкновения получили травмы водитель и 38-летний пассажир Renault. Обоих пострадавших доставили в медучреждение.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
По факту аварии проводится проверка.
Летом 2018 года в Минске Ford зацепил машину и врезался в столб.
Из-за случившегося иномарка загорелась – подробнее здесь.