Уснул за рулём: под Барановичами столкнулись Renault и Fiat

Новости Беларуси. Днём 22 июля на 6 км трассы Барановичи – Ляховичи столкнулись легковушка и микроавтобус. По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, ехавший на Renault Laguna по дороге в направлении Барановичей 58-летний житель Ганцевичей уснул за рулём. Из-за этого легковушка выехала на встречную полосу.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В это время по трассе двигался микроавтобус Fiat Ducato, за рулём которого находился 37-летний гражданин. В результате столкновения получили травмы водитель и 38-летний пассажир Renault. Обоих пострадавших доставили в медучреждение.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома