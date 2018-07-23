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Уснул за рулём: под Барановичами столкнулись Renault и Fiat

23 июля 2018 10:21
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Новости Беларуси. Днём 22 июля на 6 км трассы Барановичи – Ляховичи столкнулись легковушка и микроавтобус.  

По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, ехавший на Renault Laguna по дороге в направлении Барановичей 58-летний житель Ганцевичей уснул за рулём. Из-за этого легковушка выехала на встречную полосу.  

Уснул за рулём: под Барановичами столкнулись Renault и Fiat-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

В это время по трассе двигался микроавтобус Fiat Ducato, за рулём которого находился 37-летний гражданин. В результате столкновения получили травмы водитель и 38-летний пассажир Renault. Обоих пострадавших доставили в медучреждение.  

Уснул за рулём: под Барановичами столкнулись Renault и Fiat-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

По факту аварии проводится проверка.  

Летом 2018 года в Минске Ford зацепил машину и врезался в столб.  

Из-за случившегося иномарка загорелась – подробнее здесь.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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