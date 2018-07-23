В Витебске эвакуировали около 90 человек с двух вокзалов из-за лжеминирования

Новости Беларуси. Около четырёх утра 23 июля в Витебске эвакуировали людей с двух вокзалов. Причиной стал анонимный звонок со словами «Вокзал заминирован».

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Витебского облисполкома, к авто- и железнодорожному вокзалам незамедлительно были направлены силы УВД, МЧС, скорой помощи, сапёрно-пиротехнической группы в/ч 5524.

Территорию оцепили, людей в срочном порядке эвакуировали. Всего были выведены около 90 человек, ещё 200 не пустили на вокзалы. Около шести утра полное обследование территории было завершено, после чего было снято оцепление. Взрывоопасные предметы не найдены.

В то же время правоохранители устанавливали личность звонившего. Им оказался 32-летний витеблянин. Гражданин не впустил милиционеров в квартиру, поэтому оперативники проникли в помещение через окно.

В момент задержания мужчина был трезв. Предполагается, что он мог находиться под воздействием психотропов, у задержанного взяты биопробы. Мотивы действий гражданина устанавливаются.

Летом 2018 года в Гомеле мужчина сообщил о минировании вокзала.