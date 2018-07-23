Очередное серьёзное ДТП с участием белорусов: автобус вылетел в кювет в Украине

«Как взорвалось что-то». Роковой тур выходного дня: очевидцы о страшной аварии с микроавтобусом Одесса-Гомель

По предварительной информации, водитель уснул за рулем, и автобус вылетел в кювет, проехав при этом по встречной полосе. Как сообщили в компании-перевозчике, жертв и пострадавших нет. Все пассажиры чувствуют себя хорошо. К этому времени на место происшествия уже прибыл новый автобус. Туристы продолжают путь.