Прямой эфир

Очередное серьёзное ДТП с участием белорусов: автобус вылетел в кювет в Украине

23 июля 2018 08:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Очередное серьезное ДТП с участием белорусов за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередное серьёзное ДТП с участием белорусов: автобус вылетел в кювет в Украине-1

В Украине в аварию попал пассажирский автобус, который выполнял международный рейс Минск-Одесса. ЧП произошло утром 23 июля примерно в ста километрах от Киева. 

Очередное серьёзное ДТП с участием белорусов: автобус вылетел в кювет в Украине-4

«Как взорвалось что-то». Роковой тур выходного дня: очевидцы о страшной аварии с микроавтобусом Одесса-Гомель

По предварительной информации, водитель уснул за рулем, и автобус вылетел в кювет, проехав при этом по встречной полосе. Как сообщили в компании-перевозчике, жертв и пострадавших нет. Все пассажиры чувствуют себя хорошо. К этому времени на место происшествия уже прибыл новый автобус. Туристы продолжают путь.  

# Авария # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Как взорвалось что-то». Роковой тур выходного дня: очевидцы о страшной аварии с микроавтобусом Одесса-Гомель
22 июля 2018 18:01

«Как взорвалось что-то». Роковой тур выходного дня: очевидцы о страшной аварии с микроавтобусом Одесса-Гомель

«Клиенты выходили через окна». Почему затапливает отреставрированную Революционную в Минске? Расследование СТВ
22 июля 2018 17:13

«Клиенты выходили через окна». Почему затапливает отреставрированную Революционную в Минске? Расследование СТВ

Потоп в Гомеле: за ночь выпало более половины месячной нормы осадков
21 июля 2018 14:08

Потоп в Гомеле: за ночь выпало более половины месячной нормы осадков