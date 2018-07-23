Очередное серьёзное ДТП с участием белорусов: автобус вылетел в кювет в Украине

Новости Беларуси. Очередное серьезное ДТП с участием белорусов за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Очередное серьезное ДТП с участием белорусов за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Украине в аварию попал пассажирский автобус, который выполнял международный рейс Минск-Одесса. ЧП произошло утром 23 июля примерно в ста километрах от Киева.
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По предварительной информации, водитель уснул за рулем, и автобус вылетел в кювет, проехав при этом по встречной полосе. Как сообщили в компании-перевозчике, жертв и пострадавших нет. Все пассажиры чувствуют себя хорошо. К этому времени на место происшествия уже прибыл новый автобус. Туристы продолжают путь.