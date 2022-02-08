Ущерб более 40 тысяч рублей. Из-за падежа скота на руководителя хозяйства завели уголовное дело

Новости Беларуси. Ответ за бесхозяйственность. Падеж скота стал поводом для возбуждения уголовного дела, фигурантом которого стал директор хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему вменяется злоупотребление властью или служебными полномочиями.

Установлено, что с 2019 года 45-летний руководитель давал указания подчиненным вносить заведомо ложные сведения в отчетную документацию, чтобы избежать ответственности и создать видимость благоприятной экономической обстановки. Ущерб от противоправной деятельности и бездействия составил более 40 000 рублей. По данным оперативников в хозяйстве лишились более 120-ти голов.