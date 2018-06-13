Ущерб более 20 тысяч долларов. Минчане два года похищали деньги с банковских счетов иностранцев

Новости Беларуси. Выявлены подозреваемые в хищении денег с банковских счетов иностранных граждан.

По информации МВД, персональные данные злоумышленники приобретали на специализированных сайтах, а использовали при обналичивании денег посредством интернет-торговли.

Преступная деятельность продолжалась два года – с 2012 по 2014 годы. Ее вели трое минчан. За это время потерпевшими стали несколько десятков человек. Им был причинен ущерб более 20 тысяч долларов.

Для того, чтобы обезопасить себя, была придумана сложная схема. Злоумышленники понимали, что при прямом переводе чужих денег их могут быстро вычислить правоохранители. Поэтому подозреваемые отоваривались на интернет-площадках США, покупая ноутбуки, часы, мобильные телефоны, квадрокоптеры.

Кирилл Вяткин, заместитель начальника УРПСВТ МВД:

Гаджеты через цепочку подставных лиц, так называемых дропов, отправлялись посылкой в приграничные с нашей республикой страны. Уже, к примеру, в Украину или Литву, забирать товар ехал другой человек. При этом посылку он мог получать по документам на других лиц – знакомых либо ведущих асоциальный образ жизни.

Товар, который был добыт таким образом, сбывался в Минске через объявления в сети и по ценам, которые были ниже рыночных.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение путем использования компьютерной техники».

Двое подозреваемых задержаны. Третий объявлен в розыск. Это минчанин Курдюков Дмитрий Витальевич, 1984 года рождения. Просьба тем, кто знает о местонахождении мужчины, сообщить об этом правоохранителям.