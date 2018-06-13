Крушение одномоторного самолёта в пригороде Гродно. Пассажир находится в реанимации

Новости Беларуси. 12 июня одномоторный самолет потерпел крушение в деревне Коробчицы.

Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пилот смог выбраться из упавшего транспортного средства самостоятельно, пассажиру понадобилась помощь спасателей. Мужчина был доставлен в реанимацию.

Самолет вылетел с аэродрома Каролино, который находится недалеко от места аварии. По предварительным данным, пилот совершал пробный полет. После чего очевидцы увидели падение транспортного средства.

Большой репортаж с места ЧП – читайте здесь.

Летательный аппарат – 1975 года выпуска и принадлежит председателю Гродненской ассоциации любителей авиации, который своими руками восстанавливал самолет.

Устанавливаются причины произошедшего.