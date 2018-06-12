Пилот выбрался самостоятельно, а пассажиру понадобилась помощь медиков: новые подробности крушения самолёта в деревне Коробчицы

Пилот выбрался из транспортного средства самостоятельно, а вот пассажиру понадобилась помощь спасателей и медиков. Сейчас он в реанимации.

Новости Беларуси. ЧП в пригороде Гродно. В деревне Коробчицы потерпел крушение одномоторный самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Буро, СТВ:

Самолет экстренно приземлился буквально в нескольких метрах от частного сектора. На место сразу же прибыли спасатели и скорая помощь. Тушить огонь не пришлось – возгорания не было. Но на борту находилось два человека – их госпитализировали.

В Гродненской области разбился одномоторный самолёт: члены экипажа госпитализированы

Легкомоторный самолет рухнул на кукурузное поле. Как видно, он сильно деформирован. Что стало причиной столь жесткой посадки, говорить пока рано. Самолет вылетел с аэродрома Каролино – это недалеко от места падения. По предварительной информации, пилот совершал пробный полет. Потом местные жители услышали прерывистый звук мотора, и летательный аппарат начал падать.

Алексей Киушкин, очевидец:

Самолет летел без звука мотора. И резко бах, падает. И все, я побежал. Трогать людей, я не трогал, мало ли еще хуже сделаю. Боялся, что загорится.

Очевидцы и позвонили в службу спасения. Пилот смог выбраться из самолета самостоятельно, а пассажиру понадобилась помощь – он оказался в плену металла.

Сергей Леонов, заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС:

Пожарное аварийно-спасательное подразделение деблокировало данного пассажира и передало в карету скорой медицинской помощи.

Место крушения самолета оцеплено и охраняется, работают следователи и эксперты.

Иван Дудко, главный эксперт отдела управления Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси по Гродненской области:

Этим обстоятельствам будет дана оценка, в том числе и оценка специалистов в области авиации. И в конечном счете мы, я думаю, установим картину происшествия. Пока говорить рано. Это буквально первые часы. Тут очень важно не зашориться, то есть не пойти вдоль какой-то заранее запрограммированной версии. То есть, все собранные улики будут оцениваться.

Самолет 1975 года выпуска принадлежит гродненцу, бывшему боевому пилоту, председателю Гродненской ассоциации любителей авиации. Марка воздушного средства довольна редкая для Беларуси. В свое время владелец собственноручно восстанавливал этот самолет.

Галина Буро:

На месте падения самолета продолжают работать правоохранители. Еще предстоит разобраться, что привело к крушению: ошибка пилота или техническая неисправность.