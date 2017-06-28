Уроженец Волковыска с ноября 2016 года грабил минских таксистов с ножом

Впрочем, защита с таким решением не согласна. Приговор пока не приобрел законную силу и может быть обжалован.

Новости Беларуси. 13 лет колонии с конфискацией имущества. Минский городской суд огласил приговор мужчине, нападавшему на столичных таксистов. Он признан виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Ясенович, адвокат обвиняемого:

Покушения на убийство нет, потому что все собранные по делу доказательства, которые были исследованы в рамках уголовного процесса, свидетельствует об обратном отсутствии умысла и лишения жизни человека.

Уроженец Волковыска вышел на большую дорогу в ноябре 2016 года. Он садился в машину, как говорится, «от борта» и просил подвезти его по нужному адресу. Приехав, пассажир нападал на водителей, нанося им удары ножом, и пытался завладеть выручкой.