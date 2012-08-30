Сгорел дом в Несвижском районе. Оставшись без присмотра, малолетние дети играли с тостером

Новости Беларуси. Оставленные без присмотра всего на полчаса, трое малолетних детей спровоцировали пожар. Дом огнем уничтожен полностью. Дети покинули горящее помещение сами, а пенсионера, инвалида-колясочника I группы, вынесли пожарные. Сейчас мужчина находится в больнице в стабильно тяжёлом состоянии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Девочки 3,5 и 6 лет вместе с соседским 6-летним мальчиком решили поиграться с тостером, которым в доме не пользовались. Поставив его на табуретку, ребята совали во включенный электроприбор бумажные салфетки.

Регина Мирончик, погорелица:

Моя ошибка в том, что я оставила их на полчаса одних. Что ж, жизнь продолжается, нужно отстраиваться. Главное, чтобы с отцом все было в порядке.

В 2012 году струдники МЧС посещали этот дом трижды – для профилактики. В последний раз, по совету пожарных, была заменена старая электропроводка. Но дом все же пострадал. Только не по техническим причинам, а от детской шалости. Сотрудники МЧС отмечают, что пожары такого рода особенно часто случаются в период летних каникул.

Александр Рончик, заместитель начальника Несвижского районного отдела чрезвычайным ситуациям:

Среди 9 погибших на пожарах в 2011 году – 1 ребенок. Уже в 2012 году 3 из 16 пожаров произошли по той причине, что дети играли с огнём.