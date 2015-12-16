«Это прямой эфир, друзья»: американский банк ограбили во время репортажа

Новости США. Банк в американском штате Миннесота ограбили, как раз в тот момент, когда корреспондент вышел на прямую связь со студией.

В этот момент из здания выбежал банковский служащий.

Он промчался мимо корреспондента и указал вперед, дав понять, что там человек, который совершил преступление.

«Это прямой эфир, друзья! Грабитель только что пробежал здесь, по словам банковского служащего. Я должен позвонить в службу 911», – произнес Саллет на камеру и поспешил сообщить о произошедшем в полицию.