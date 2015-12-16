Прямой эфир

«Это прямой эфир, друзья»: американский банк ограбили во время репортажа

16 декабря 2015 15:51
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Новости США. Банк в американском штате Миннесота ограбили, как раз в тот момент, когда корреспондент вышел на прямую связь со студией.

«Это прямой эфир, друзья»: американский банк ограбили во время репортажа-1



Журналист Адам Саллет рассказывал об ограблении банка, совершенном накануне.

В этот момент из здания выбежал банковский служащий.

Он промчался мимо корреспондента и указал вперед, дав понять, что там человек, который совершил преступление.

«Это прямой эфир, друзья! Грабитель только что пробежал здесь, по словам банковского служащего. Я должен позвонить в службу 911», – произнес Саллет на камеру и поспешил сообщить о произошедшем в полицию.

«Это прямой эфир, друзья»: американский банк ограбили во время репортажа-4

Примечательно, что сам грабитель в кадр так и не попал. Но правоохранители вскоре его задержали.

В марте мы рассказывали о похожем инциденте, произошедшем в ЮАР:

репортера местного канала обокрали прямо перед включенной камерой всего за несколько минут до прямого эфира. Двое неизвестных проходили мимо и заметили в руках журналиста телефон. Молодые люди, не раздумывая, отобрали гаджет, бумажник и ноутбук, который лежал рядом. На все ушло меньше минуты (видео здесь).

# Ограбление # происшествия

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