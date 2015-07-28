Белорусские хирурги провели уникальную операцию по удалению опухоли сердца у новорожденного

Новости Беларуси. Белорусские хирурги провели уникальную операцию по удалению опухоли у новорожденного. Патологию выявили у мальчика, когда он находился еще в утробе матери. Опухоль поразила сердце ребенка.

К хирургическому вмешательству готовились несколько месяцев. Малыша успешно прооперировали уже на второй день жизни.

Сложность была в том, что опухоль проникла в саму ткань, а ее размере почти сравнялась с органом. Операция проходила 3,5 часа. Маленький Макар уже готовится к переводу из реанимации в стационар.

Такие пациенты поступают в Республиканский научно-практический центр детский хирургии достаточно редко – 1-2 раза в год. А в целом там проводят около пяти тысяч операций в год.

В белорусском РНПЦ проходят лечение не только маленькие пациенты из нашей страны, но и из дальнего и ближнего зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Дроздовский, директор Республиканского научно-практического центра детской хирургии:

У этого малыша была очень большая опухоль – в районе 2-2,5 см. В первые сутки прооперирован, была удалена опухоль вместе со стенкой камеры сердца. Была сделана пластика камеры сердца. Ребенок сейчас уже находится в хорошем состоянии, планируется его перевод к маме.