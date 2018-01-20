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Умерла одна из женщин, отравившихся токсичной жидкостью на предприятии в Борисове

20 января 2018 17:10
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Новости Беларуси. Умерла одна из женщин, отравившихся токсичной жидкостью на предприятии в Борисове.

Напомним, трагедия произошла на День матери в прошлом году. Пять сотрудниц фирмы по производству рыбной продукции выпили щелочную жидкость, которая использовалась для чистки емкостей, перепутав ее с алкогольным напитком. Эффект от выпитого женщины ощутили мгновенно. С химическими ожогами ротоглотки, пищевода и желудка их доставили в больницу (здесь подробнее).

Продолжаются следственные действия по установлению обстоятельств произошедшего, проводятся экспертизы, лабораторные исследования. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.

# происшествия # Отравления

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