Без критических происшествий. В МЧС рассказали, как проходит ликвидация последствий снегопада

Ночью с 9 на 10 января и ранним утром 10 января на улицах страны работало 1 800 единиц специальной коммунальной техники, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местами по Беларуси продолжает идти снег, но ситуация остается под контролем. Об этом сообщили в МЧС. Глава ведомства отметил, что критических ситуаций удалось избежать, в том числе благодаря оперативному оповещению о надвигающейся стихии.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Удалось оперативно расчистить все транспортные артерии. У нас не было допущено серьезных заторов и проблем, связанных с движением общественного транспорта, личного транспорта граждан и железнодорожного транспорта. Хотя отдельные элементы по стране отмечались. Была обеспечена устойчивая работа энергетической системы страны. Те последствия снега в Витебске, в других регионах, обрушения кровли фермы в Осиповичском районе, к сожалению, они имели место. Люди не пострадали, животные не пострадали. Поэтому самое главное сейчас принять правильное решение по ликвидации последствий и приведению в надлежащее состояние.