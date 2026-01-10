Шаг к импортозамещению. Белорусские учёные воссоздали препарат, незаменимый при лечении эпилепсии

Впервые на фармацевтическом рынке страны. Белорусские ученые воссоздали «Габапентин-нан» – препарат, незаменимый в аптечке эпилептиков и пациентов с нарушениями нервной системы. Ранее лекарство импортировали из-за рубежа, однако каналы поставок оказались заблокированы санкциями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над его созданием работала команда предприятия «АКАДЕМФАРМ». Применялись лучшие мировые практики. Ученые в определенной степени шли на риски, чтобы воссоздавать нужную формулу, выстраивали статистические и математические модели. В части состава «Габапентин-нан» – 100% аналог оригинала. А по показателям экономической выгоды намного его превосходит.