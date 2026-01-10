Шаг к импортозамещению. Белорусские учёные воссоздали препарат, незаменимый при лечении эпилепсии

Впервые на фармацевтическом рынке страны. Белорусские ученые воссоздали «Габапентин-нан» – препарат, незаменимый в аптечке эпилептиков и пациентов с нарушениями нервной системы. Ранее лекарство импортировали из-за рубежа, однако каналы поставок оказались заблокированы санкциями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Над его созданием работала команда предприятия «АКАДЕМФАРМ». Применялись лучшие мировые практики. Ученые в определенной степени шли на риски, чтобы воссоздавать нужную формулу, выстраивали статистические и математические модели. В части состава «Габапентин-нан» – 100% аналог оригинала. А по показателям экономической выгоды намного его превосходит.
Владислав Гудович, начальник отдела научных исследований и разработок предприятия «АКАДЕМФАРМ»:
В нашем случае оригинальный препарат в Беларуси отсутствовал совсем. Были только генерические препараты иностранные. В случае со стоимостью оригинального препарата – наш где-то ориентировочно на 50% дешевле точно. Особенность наша, что мы единственные, кто повторили оригинальный препарат не только в части внешнего вида и формы выпуска дозировок, а еще и профиля примесей.
«Габапентин-нан» высоко оценили медики и пациенты. Всего за несколько месяцев аптеки реализовали препарата на сумму более миллиона рублей, а Национальная академия наук включила разработку в топ-10 результатов деятельности ученых по итогам 2025 года.