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Шаг к импортозамещению. Белорусские учёные воссоздали препарат, незаменимый при лечении эпилепсии

10 января 2026 09:20
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Впервые на фармацевтическом рынке страны. Белорусские ученые воссоздали «Габапентин-нан» – препарат, незаменимый в аптечке эпилептиков и пациентов с нарушениями нервной системы. Ранее лекарство импортировали из-за рубежа, однако каналы поставок оказались заблокированы санкциями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Над его созданием работала команда предприятия «АКАДЕМФАРМ». Применялись лучшие мировые практики. Ученые в определенной степени шли на риски, чтобы воссоздавать нужную формулу, выстраивали статистические и математические модели. В части состава «Габапентин-нан» – 100% аналог оригинала. А по показателям экономической выгоды намного его превосходит.

Шаг к импортозамещению. Белорусские учёные воссоздали препарат, незаменимый при лечении эпилепсии-2

Владислав Гудович, начальник отдела научных исследований и разработок предприятия «АКАДЕМФАРМ»:
В нашем случае оригинальный препарат в Беларуси отсутствовал совсем. Были только генерические препараты иностранные. В случае со стоимостью оригинального препарата – наш где-то ориентировочно на 50% дешевле точно. Особенность наша, что мы единственные, кто повторили оригинальный препарат не только в части внешнего вида и формы выпуска дозировок, а еще и профиля примесей.
 

Шаг к импортозамещению. Белорусские учёные воссоздали препарат, незаменимый при лечении эпилепсии-4

«Габапентин-нан» высоко оценили медики и пациенты. Всего за несколько месяцев аптеки реализовали препарата на сумму более миллиона рублей, а Национальная академия наук включила разработку в топ-10 результатов деятельности ученых по итогам 2025 года.

# Медицина

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