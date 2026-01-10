Звенит январская вьюга! Белорусы продолжают выходить на борьбу со снегом вместе с коммунальными службами
Дорожные и коммунальные службы продолжают работать в режиме нон-стоп, устраняя последствия разгула стихии. В столице в уборке снега и обработке территорий противогололедными материалами задействованы сотни единиц спецтехники и тысячи работников ЖКХ и «Горремавтодора». Не остались безучастными в такой ситуации и минчане. Они вышли на расчистку улиц и дворов. К «снежному десанту» подключились и депутаты Мингорсовета.
– Это такая вот немножко зарядка, можно сказать, да?
– В том то и дело. Для меня это полезно, поэтому я не против почистить. Тут по полчаса выйди, около каждой машины почисти, и все. Будет чистота и порядок.
Руслан Фурс, депутат Минского городского Совета депутатов:
Чистим мы подходы к социальным объектам, это такие как детские сады, школы, пешеходные сообщения, в том числе. Вот сейчас автостоянка, где машины буксуют. Есть автомашины, которые заметены. Я так понимаю, человек, возможно, в командировке или заболел. Почему бы не помочь нашим коммунальным службам?