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Гомельская епархия оказала помощь жильцам пострадавшего от ЧС дома и детским медицинским учреждениям

10 января 2026 10:00
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Благотворительная инициатива, приуроченная к празднику Рождества Христова. Гомельская епархия не оставила без внимания юных пациентов Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники и областной детской больницы медицинской реабилитации. Для укрепления материально-технической базы этих учреждений было передано необходимое оборудование.

Гомельская епархия оказала помощь жильцам пострадавшего от ЧС дома и детским медицинским учреждениям-2

Архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан:
Церковь не должна быть в стороне от таких событий. Я знал, что в первые дни там занимается очень много государственных разных предприятий, помогают все. И мы вместе с городом, с облисполкомом приняли решение, что мы уже после Рождества пригласим этих людей и вручим им маленькие сертификаты и маленькие гостиницы. То, что мы смогли.

Гомельская епархия оказала помощь жильцам пострадавшего от ЧС дома и детским медицинским учреждениям-4

Татьяна Солодкая, главный врач Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники
Как известно, не бывает маленькой помощи. Любая помощь важна. И благодаря поддержке владыки многие годы педиатрическая служба не испытывает никаких проблем, когда у нас возникают потребности. Они иногда возникают, когда нам приходится экстренно заменить какое-то работающее оборудование, восстановить, либо купить какой-то аппарат для проведения диагностических и реабилитационных мероприятий.

Гомельская епархия оказала помощь жильцам пострадавшего от ЧС дома и детским медицинским учреждениям-6

Поддержку получили и люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Была оказана адресная помощь семьям, чье жилье пострадало в результате чрезвычайной ситуации на улице Косарева. Жителям вручили подарки и денежные сертификаты.

Гомельская епархия оказала помощь жильцам пострадавшего от ЧС дома и детским медицинским учреждениям-8

Елена Миронова:
Конечно, это очень сложный период в моей жизни, и хочется поблагодарить Гомельскую епархию за то, что в такое тяжелое время поддержали нас. Это было неожиданно и очень приятно, и добрыми словами, и в том числе оказали материальную помощь небольшую. 

Без внимания не остались и журналисты, которые освещают работу православной церкви. Мудрости, творческого вдохновения и внутреннего равновесия им пожелал архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан.

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