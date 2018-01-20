ДТП в Могилёве: BMW сбил трёх человек возле остановки

Новости Беларуси. Днём 20 января в Могилёве водитель BMW не справился с управлением. Транспортное средство сбило трёх человек на остановке.

Как сообщает Государственный комитет судебных экспертиз, мужчина, находившийся за рулём, не смог удержать машину. Она врезалась в столб возле остановки общественного транспорта «Зелёная Роща». От столкновения автомобиль ушёл в занос и сбил троих человек.

Двоих пострадавших, мужчину и женщину, госпитализировали. Третий пострадавший получил незначительные травмы и после аварии уехал домой. Водитель BMW не пострадал.

Выясняются детали случившегося, опрашиваются очевидцы. Планируется проведение ряда экспертиз. В том числе будет проверена исправность автомобиля и установлена степень тяжести полученных людьми травм.

Зимой прошлого года остановку в Минске протаранил автомобиль.