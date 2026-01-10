Вадим Синявский провёл селекторное совещание по вопросам ликвидации последствий непогоды

Обстановка в связи с непогодой остается контролируемой, сообщили в МЧС Беларуси. Утром в Республиканском центре управления и реагирования на чрезвычайные ситуации прошло селекторное совещание, на котором проанализировали, как продвигается ликвидация последствий стихии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще до наступления циклона были спрогнозированы различные сценарии и продуманы четкие стратегии действий. В том числе благодаря этому на возникающие вызовы удалось среагировать оперативно.