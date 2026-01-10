Вадим Синявский провёл селекторное совещание по вопросам ликвидации последствий непогоды

Обстановка в связи с непогодой остается контролируемой, сообщили в МЧС Беларуси. Утром в Республиканском центре управления и реагирования на чрезвычайные ситуации прошло селекторное совещание, на котором проанализировали, как продвигается ликвидация последствий стихии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще до наступления циклона были спрогнозированы различные сценарии и продуманы четкие стратегии действий. В том числе благодаря этому на возникающие вызовы удалось среагировать оперативно.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Удалось избежать достаточно каких-то серьезных чрезвычайных ситуаций, которые могли повлиять на работу систем жизнеобеспечения и, конечно же, обеспечить безопасность наших людей. Всем хорошо известно, что для того, чтобы не попадать в чрезвычайную ситуацию, лучше ее избегать. Поэтому люди нас услышали, и я считаю, что вот это самый главный итог плановой работы по оповещению.
Без критических происшествий. В МЧС рассказали, как проходит ликвидация последствий снегопада
На всей территории страны, за исключением 10 районов Гродненской области, по-прежнему введены режимы повышенной готовности подразделений МЧС, ведется постоянный мониторинг погодной обстановки.