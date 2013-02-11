Украв у попутчицы 55 тысяч белорусских и тысячу российских рублей, украинец решил скрыться, выпрыгнув из поезда на полном ходу. Неудачливый вор в больнице

Новости Беларуси. В поезде Волгоград - Брест попутчик украл у пассажирки кошелёк. А затем, пытаясь уйти от наказания, на полном ходу выскочил из вагона.

Неизвестно, чем бы закончилась криминальная история, если бы мужчина не сломал ногу. Милиции не составило труда его задержать. Похищенное, а это 55 тысяч белорусских рублей и тысяча российских, теперь могут обернуться для задержанного 3 годами тюрьмы.

Рискованный поступок совершил гражданин Украины, который ранее промышлял кражами в России. Теперь воришка-неудачник находиться на больничной койке, с травмами и переломом ноги, да ещё и под пристальным наблюдением милиции. Ведь в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

Леонид Шамовский, исполняющий обязанности заведующего отделения сочетанной травмы и ортопедии Брестской областной больницы:

Больной 27 лет был доставлен машиной скорой помощи с железнодорожного вокзала, где получил травму, открытый перелом и вывих в голеностопном суставе. 6 числа был прооперирован. Имеется рана, которая в силу тяжести перелома имеет не очень хороший прогноз в последующем для лечения. Но, в общем, состояние его удовлетворительное.

Пассажирке похищенное благополучно было возвращено, а вот воришка нашёл в белорусском Бресте неприятности. Удивляет, что отчаянный поступок молодой человек совершил ради смешных денег. Цель явно не оправдала средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Петрусевич, заместитель начальника Брестского отдела внутренних дел на транспорте:

Сумма ущерба составляет 55 тысяч рублей Республики Беларусь, тысяча Российской Федерации, соответственно, стоимость кошелька около 250 тысяч, то есть ущерб, как видите, незначительный. За данное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 3 лет, это тайное хищение имущества по Уголовному Кодексу Республики Беларусь.