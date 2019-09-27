Украл из церкви икону Божьей Матери, которую почитают паломники. В Гомельской области задержали расхитителя святынь

Новости Беларуси. Расхититель святынь задержан в Гомельской области. В серии краж из церквей обвиняется наш соотечественник, живший в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последние несколько месяцев по югу Беларуси прокатился целый ряд ночных краж в православных храмах. Похищались наиболее ценные иконы и драгоценности.

Так, в деревне Гадичево пропала икона Божьей Матери. Святыня, возраст которой более 120 лет, была объектом паломничества для нескольких поколений верующих. Злоумышленника задержали в Добрушском районе. Здесь он похитил две ценные иконы. Уехать с места преступления вор планировал на такси, но вместо автомобиля с шашечками приехали сотрудники уголовного розыска.