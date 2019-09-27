Украл из церкви икону Божьей Матери, которую почитают паломники. В Гомельской области задержали расхитителя святынь

Новости Беларуси. Расхититель святынь задержан в Гомельской области. В серии краж из церквей обвиняется наш соотечественник, живший в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последние несколько месяцев по югу Беларуси прокатился целый ряд ночных краж в православных храмах. Похищались наиболее ценные иконы и драгоценности.
Так, в деревне Гадичево пропала икона Божьей Матери. Святыня, возраст которой более 120 лет, была объектом паломничества для нескольких поколений верующих. Злоумышленника задержали в Добрушском районе. Здесь он похитил две ценные иконы. Уехать с места преступления вор планировал на такси, но вместо автомобиля с шашечками приехали сотрудники уголовного розыска.
Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:
Оперативники совместно со следователями изучили похожие уголовные дела, похожие преступления и пришли к выводу, что три кражи на территории Гомельской области и ряд краж на территории Брестской области схожи по способу совершения преступления. В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники вышли на след.
Было предположение, что, возможно, ночью он вновь воспользуется возможностью и проникнет путем взлома замка в церковь в деревне Антоновка. Мы знали об этом, и когда он совершил кражу и вынес две ценные иконы, спрятал их на кладбище, в этот момент его и задержали оперативники.
Рыночная стоимость похищенных святынь по оценкам специалистов исчисляется десятками тысяч долларов. Расхититель святынь задержан. Возбуждено уголовное дело.