Угрожал взрывом. Задержан минчанин, который хотел ограбить обменник

Новости Беларуси. Задержан минчанин, который совершил разбойное нападение на обменный пункт в одном из торговых центров столицы на улице Притыцкого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он попытался завладеть деньгами под угрозой применения взрывного устройства. Стали известны и мотивы преступления. Задержанный дает признательные показания.

Указанный мужчина пытался завладеть денежными средствами ЗАО «Технобанк» под угрозой применения взрывного устройства. После установления мужчина был задержан совместно с сотрудниками СПБТ «Алмаз», дал признательные показания.

24 сентября 2020 года за попытку совершения ограбления обменного пункта в торговом центре «Тивали» по улице Притыцкого, 29. В содеянном раскаиваюсь. Ничего не взял по причине своего испуга, испуга девушки. Не получилось. Очень раскаиваюсь и прошу извинения у девушки за причиненный моральный и эмоциональный стресс.

Столичная милиция еще раз обращает внимание: современные технические средства позволяют оперативно установить личность любого правонарушителя. Ни одно преступление не окажется безнаказанным.