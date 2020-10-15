Угрожал взрывом. Задержан минчанин, который хотел ограбить обменник
Новости Беларуси. Задержан минчанин, который совершил разбойное нападение на обменный пункт в одном из торговых центров столицы на улице Притыцкого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел утром 24 сентября. Личность преступника установили быстро, им оказался 30-летний минчанин.
Он попытался завладеть деньгами под угрозой применения взрывного устройства. Стали известны и мотивы преступления. Задержанный дает признательные показания.
Александр Гильдюк, заместитель начальника УУР ГУВД Мингорисполкома:
Сотрудниками уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома, сотрудниками уголовного розыска Фрунзенского РУВД столицы установлен мужчина, который совершил разбойное нападение 24 сентября по улице Притыцкого, 29.
Указанный мужчина пытался завладеть денежными средствами ЗАО «Технобанк» под угрозой применения взрывного устройства. После установления мужчина был задержан совместно с сотрудниками СПБТ «Алмаз», дал признательные показания.
24 сентября 2020 года за попытку совершения ограбления обменного пункта в торговом центре «Тивали» по улице Притыцкого, 29. В содеянном раскаиваюсь. Ничего не взял по причине своего испуга, испуга девушки. Не получилось. Очень раскаиваюсь и прошу извинения у девушки за причиненный моральный и эмоциональный стресс.
Столичная милиция еще раз обращает внимание: современные технические средства позволяют оперативно установить личность любого правонарушителя. Ни одно преступление не окажется безнаказанным.