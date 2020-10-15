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В Могилёве неизвестные подожгли машину милиционера

15 октября 2020 06:13
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Новости Беларуси. В Могилеве неизвестные подожгли машину милиционера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагается, что инцидент связан с профессиональной деятельностью потерпевшего.

В Могилёве неизвестные подожгли машину милиционера-1

В ночь на 13 октября поступило сообщение: на парковке по переулку Урожайному горит Audi. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и оперативно ликвидировали возгорание. Однако огонь успел повредить переднюю часть автомобиля – бампер, капот и колеса. Пламя задело также рядом стоявшую машину.

В Могилёве неизвестные подожгли машину милиционера-4

В Могилёве неизвестные подожгли машину милиционера-6

Основная версия возгорания – поджог. Возбуждено уголовное дело. Для установления всех обстоятельств преступления назначены различные экспертизы, изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели.

# Поджог автомобилей # происшествия # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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