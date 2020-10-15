В Могилёве неизвестные подожгли машину милиционера

Новости Беларуси. В Могилеве неизвестные подожгли машину милиционера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предполагается, что инцидент связан с профессиональной деятельностью потерпевшего.
Новости Беларуси. В Могилеве неизвестные подожгли машину милиционера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предполагается, что инцидент связан с профессиональной деятельностью потерпевшего.
В ночь на 13 октября поступило сообщение: на парковке по переулку Урожайному горит Audi. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и оперативно ликвидировали возгорание. Однако огонь успел повредить переднюю часть автомобиля – бампер, капот и колеса. Пламя задело также рядом стоявшую машину.
Основная версия возгорания – поджог. Возбуждено уголовное дело. Для установления всех обстоятельств преступления назначены различные экспертизы, изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели.